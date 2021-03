Liga Mistrzów. Przegląd mediów społecznościowych przed spotkaniem Real Madryt - Atalanta Bergamo (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Dziennikarka Polsatu Sport, Paulina Czarnota-Bojarska sprawdziła media społecznościowe przed meczem Ligi Mistrzów Real Madryt - Atalanta Bergamo.

​- Jaki jest klucz do wyeliminowania Realu Madryt? Zagrać od początku do końca w jedenastu - mówi z ironią trener Gian Piero Gasperini. By awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów Atalanta Bergamo musi dziś w Madrycie odrobić stratę jednego gola z pierwszego meczu.