Liga Mistrzów. Kontrowersje w meczu Borussia Dortmund - Sevilla. Wideo WIDEO |

We wtorkowym meczu Ligi Mistrzów, Borussia Dortmund po zaciętym spotkaniu zremisowała 2:2 z Sevillą. Mimo remisu, do kolejnej rundy awansowała BVB, gdyż w pierwszym meczu zwyciężyła na wyjeździe 3:2. We wtorkowym spotkaniu byliśmy świadkami kuriozalnej pracy VAR, który najpierw anulował bramkę Halaanda, by następnie podyktować rzut karny także dla Borussii.