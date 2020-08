Liga Mistrzów. Hajto: "To nie jest włoska drużyna! Pasuje do Hiszpanii!” Kontra Wichniarka! WIDEO |

- Oni mają sól i pieprz w drużynie. Potrafią dobrze się bronić i świetnie atakować – cmoka ekspert Polsatu Tomasz Hajto na temat Atalanty Bergamo. Kontra Artura Wichniarka była równie mocna. Wcześniej Hajto tak mówił o trenerze Atalanty Gian Piero Gasperinim: - Fajnie jest pójść coś budować do Palermo, z tym mniejszym budżetem. To inaczej niż iść do Interiu, Milanu, czy Juventusu, gdzie wymagania i poprzeczka wiszą od razu wysoko.