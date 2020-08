Dariusz Dziekanowski dla Interii: Bayern jest w komfortowej sytuacji. Wideo WIDEO |

Myślę, że Chelsea będzie chciała zaskoczyć Bayern na początku spotkania. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego to jest w znakomitej dyspozycji. Dla Napoli w składzie z Piotrem Zielińskim i Arkadiuszem Milikiem to najlepszy moment, żeby pokonać Barcelonę - mówi w rozmowie z Interią ekspert Polsatu Sport, były reprezentant Polski i były napastnik Legii Warszawa Dariusz Dziekanowski. Dziś do Polsatu Sport wraca futbol w najlepszym wydaniu, czyli Liga Mistrzów.