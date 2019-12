Memphis Depay ostro zaragował na transparent jednego z kibiców. Prawie doszło do bójki. Wideo WIDEO |

Olympique Lyon zremisował 2-2 z RB Lipsk w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów i awansował do 1/8 finału. Podczas meczu doszło do incydentu z udziałem kibiców. Jeden z nich po zakończeniu spotkania machał flagą z napisem "Marcelo, wynocha". Do kibica podbiegł kapitan Lyonu Memphis Depay i próbował wyrwać mu transparent. Do akcji wkroczyli inni kibice, ale ochroniarze na stadionie odpowiednio zareagowali na zaistniałą sytuację.