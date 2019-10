Liga Mistrzów. Juergen Klopp po szalonym meczu: "To nie ma sensu". Wideo WIDEO |

Szalony mecz zobaczyli kibice na Anfield. Red Bull Salzburg przegrywał z Liverpoolem już 0-3, ale zdołał doprowadzić do wyrównania. Ostatnie słowo należało jednak do "The Reds", którzy wygrali cały mecz 4-3.