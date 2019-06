Tak kibice Liverpoolu świętowali zdobycie LM. Wideo

Liverpool wygrał w finale Ligi Mistrzów z Tottenhamem 2-0. Kibice, którzy przyjechali na finał do Madrytu, świętowali całą noc, podobnie jak ci którzy zostali w Anglii. Dla Liverpoolu jest to szósty tytuł klubowych mistrzów Europy. Ostatni raz zdobyli to cenne trofeum 14 lat temu.