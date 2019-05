Liga Mistrzów. Juergen Klopp (Liverpool): Ponieważ to piłka nożna, powinniśmy nadal próbować. Wideo

Liverpool przegrał pierwsze półfinałowe starcie Ligi Mistrzów z Barceloną. The Reds pomimo usilnych prób nie zdołali zdobyć bramki i ulegli na Camp Nou 0-3. Co o meczu mówił trener "The Reds" i jak zapatruje się na rewanż?