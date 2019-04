Liga Mistrzów. Guardiola (Manchester City): To było okrutne. Wideo

Manchester City wygrał 4-3 na własnym boisku w drugim meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów z Tottenhamem, ale to gracze z Londynu awansowali dalej. Wszystko dzięki golom na wyjeździe, bo w dwumeczu był remis 4-4. "The Citizens" byli blisko awansu, kiedy w ostatnich minutach piłkę do siatki skierował Raheem Sterling. Chwilę po tym sędzia jednak nie uznał gola z racji tego, że podczas rozgrywania akcji Sergio Aguero był na pozycji spalonej. Co po tym dramatycznym meczu mówił szkoleniowiec City Pep Guardiola?