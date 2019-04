Liga Mistrzów. Pochettino obawia się, że kontuzja Kane'a jest poważna. Wideo

Harry Kane schodził z murawy z grymasem bólu podczas meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów (Tottenham - Manchester City). Anglik mógł uszkodzić więzadła, co wyeliminowałoby go z gry do końca sezonu. Trener Mauricio Pochettino na pomeczowej konferencji pomimo wygranej jego zespołu 1-0 nie był zbyt optymistycznie nastawiony.