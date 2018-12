Szczęsny i Allegri przed meczem Juventusu z Young Boys Berno. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Sztuczna murawa (na stadionie w Bernie, gdzie zagra Juventus)?. Tak naprawdę niewiele to zmienia, choć gra się na nie znacznie szybciej. Jak dla mnie, mógłbym grać wielkie mecze w Lidze Mistrzów nawet na piasku – powiedział przed spotkaniem z Young Boys Wojciech Szczęsny, bramkarz Juventusu. - Zanim powiemy, że to łatwe spotkanie, trzeba wyjść na boisko i zagrać. Nie zapominajmy, że Young Boys spisali się bardzo dobrze w meczu z Manchesterem (United). Jeżeli nie wychodzisz na mecz odpowiednio zmotywowany i z szacunkiem dla rywala, nawet jeśli jest on teoretycznie słabszy, to na końcu możesz przegrać. Poza tym, wieczorem ma być zimno i będziemy grać na sztucznej murawie – mówił na konferencji prasowej trener Juve Massimiliano Allegri.