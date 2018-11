Santiago Solari po meczu AS Roma - Real Madryt (0-2) w Lidze Mistrzów. Wideo

Santiago Solari, trener Realu Madryt o różnicy pomiędzy grą zespołu w pierwszej i drugiej połowie



- Mecze trwają 90 minut i myślę, że stopniowo rozwijaliśmy grę robiąc to, co powinniśmy. Z pewnością mieliśmy szansę na końcu pierwszej połowy, a taki jej rodzaj może zmienić przebieg całego meczu i to dzięki naszej pomyłce. Jednakże w pierwszej części spotkania zrobiliśmy to, co potrzebowaliśmy, aby w drugiej połowie móc zagrać tak, jak powinniśmy i dzięki temu staliśmy się dokładniejsi.



Czy według trenera, Real Madryt jest stale faworytem do zwycięstwa w Lidze Mistrzów?



- Tak jest zawsze i wynika to też z naszej historii. Ta zależność nie wynika z tego, jak graliśmy dzisiaj, czy z faktu, jak zagramy w inny dzień, ale jest ona oparta na ostatnich 115 latach. Tak, Real Madryt jest faworytem do czasu, aż inny zespół nie zdobędzie więcej od nas. Dzięki temu możemy być pewni, że nadal będziemy nim przez następne kilka lat.