Mouriho po meczu Manchester United - Young Boys (1-0) w Lidze Mistrzów. Wideo

Jose Mourinho po golu Fellainiego w furii rozwalił skrzynkę na bidony, ale na spotkaniu z dziennikarzami przyszedł odmieniony. "Moi zawodnicy byli bardzo zmęczeni w końcówce i to było właśnie to, co kocham. Oczekuję od nich, że będę zmęczeni, bo to oznacza, że dali z siebie wszystko, a robiąc to pokazali bardzo dobry futbol, z chwilami gry o wysokiej jakości, kreowaniem szans, po których mogły paść piękne bramki, z momentami pressingu i okresami braku pewności siebie, które nas doprowadzały do frustracji. Ale w końcówce strzeliliśmy bramkę. Muszę połączyć zdobytego gola z momentem, w którym David de Gea obronił trudny strzał. Uważam, że bez tej interwencji nie zdobylibyśmy gola w doliczonym czasie, ale koniec końców zakwalifikowaliśmy się do 1/8 finału Ligi Mistrzów z bardzo trudnej grupy, a przecież mamy jeszcze jedno spotkanie do rozegrania.” "Po tym awansie przede wszystkim pozwólcie mi przekazać moim zwolennikom, że gram w Lidze Mistrzów po raz 14. i za każdym razem wychodziłem z grupy, a w dwóch wypadkach, gdy nie grałem w Lidze Mistrzów, wygrywałem Ligę Europy. Zatem przez 16 lat zaliczyłem 14 awansów i dwa triumfy w Lidze Europy. To taka ciekawostka dla moich wielbicieli i zwolenników statystyk". Dlaczego zostawił na ławce Paula Pogbę, Alexisa Sancheza i Romelu Lukaku? "Stawia mnie pan w ciężkiej sytuacji tym trudnym pytaniem. Powinien być pan dla mnie bardziej uprzejmy i powiedzieć: ’Jose, dzisiaj zagrałeś Marcusem Rashfordem na ‘dziewiątce’ (napastnik środkowy) i ja bym to wytłumaczył, ale nie, pan musiał zacząć ‘zostawił pan wielkie nazwiska na ławce’. Tak, zrobiłem to, ale wystawiłem innych chłopaków. Najważniejsze dla mnie jest to, że każdy, kto grał na murawie – niezależne od tego, czy dostał 90 czy 15 minut jak Juan Mata – dał z siebie wszystko i cieszy mnie taka postawa.” O krytyce płynącej z TV na Marcusa Rashforda, który zmarnował szansę w I połowie: "Nigdy, przenigdy nie będę krytykował piłkarza za zmarnowanie. To droga donikąd. Z chęcią bym zapros