W środę odbyła się ostatnia seria gier fazy ligowej Ligi Mistrzów. FC Barcelona musiała wygrać, jeśli marzyła o tym, aby znaleźć się bezpośrednio w czołowej ósemce. W przeciwnym razie czekałby ją dodatkowy dwumecz w 1/16 Champions League.

Barcelona triumfuje. Tak Flick ocenił swój zespół

Podopieczni Hansiego Flicka źle rozpoczęli spotkanie z mistrzem Danii, bowiem już w 4. minucie stracili gola. Dopiero po przerwie "Duma Katalonii" zaczęła odwracać losy spotkania. Sygnał do ataku dał Robert Lewandowski, który strzelił swojego 106. gola w tych elitarnych rozgrywkach. Później na listę strzelców wpisali się Lamine Yamal, Raphinha i Marcus Rashford, a Barcelona triumfowała ostatecznie 4:1. Tym samym "Duma Katalonii" zakończyła fazę zasadniczą na 5. miejscu w tabeli i może czekać na 1/8 finału.

Jeśli musielibyśmy zagrać te dwa dodatkowe mecze, to byśmy zagrali. Oczywiście jestem zadowolony z naszej sytuacji i awansu. Do czołowej ósemki trudno się dostać, jest tam aż pięć drużyn z Premier League, która jest najlepsza na świecie

Niemiec podkreślił, że zespół ma odpowiednią jakość, ale jeszcze musi wiele poprawić w swojej grze. - Trzeba być gotowym od początku i tego oczekuję od moich piłkarzy. Wiele rzeczy musimy robić dużo lepiej - przyznał i chwalił m.in. Lamine Yamala. - Ma niewiarygodną jakość, co wszyscy widzieliście. Jest świetny, przytrzymuje piłkę, jest dla nas bardzo ważny - komplementował swoją gwiazdę.

Porażka Realu Madryt. Flick wypalił wprost na temat odwiecznego rywala

Dziennikarze zapytali Flicka także o porażkę Realu Madryt z Benfiką Lizbona 2:4. - Skupiam się tylko na mojej drużynie, nie interesuje mnie Real Madryt. Analizujeę ich grę tylko przed bezpośrednimi meczami, bo chce wygrywać El Classico, ale to tyle - wypalił wprost.

Mecz Benfica - Real miał szalony przebieg. Gol bramkarza Anatolija Trubina sprawił, że klub z Portugalii zajął ostatnie 24. miejsce, które dało awans do fazy play-off. Natomiast Real zakończył fazę ligową na 9. pozycji. - Widziałem ostatniego gola w telewizji, gdzie leciały powtórki. Naprawdę ładny strzał głową bramkarza Benfiki. Ale powtarzam, że mnie interesuje tylko moja drużyna - dodał.

Barcelona w sobotę (31 stycznia) o godz. 21:00 rozegra mecz ligowy z Elche. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport. Do rozgrywek Ligi Mistrzów zespół wróci dopiero w marcu. Mecze 1/8 finału zaplanowane są na 10-11 i 17-18 marca. Potencjalni rywale FC Barcelony w 1/8 finału to PSG, Newcastle United, AS Monaco oraz Karabach.

Hansi Flick AFP

Hansi Flick AFP

Hansi Flick MIGUEL RIOPA AFP

Volero Le Cannet - VakifBank Stambuł. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport