Zwrot akcji w sprawie Szymona Marciniaka. Polak ma posędziować wielki hit Ligi Mistrzów

Pierwotnie Szymon Marciniak miał nie znajdować się na liście arbitrów wyznaczonych do prowadzenia meczów półfinałowych w europejskich pucharach. To mogło oznaczać, że Polak w tym sezonie posędziuje jeden z wielkich finałów. Wiele wskazuje jednak na to, że w tej sprawie nastąpił gwałtowny zwrot akcji.