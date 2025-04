Zwrot akcji w Anglii. Paryż świętował, aż tu nagle trzy ciosy. Wszystko na oczach Casha

Jeszcze zanim rozpoczęło się wtorkowe starcie, w mediach społecznościowych było na jego temat głośno z powodów pozasportowych . Małym viralem stało się zdjęcie przedstawiające autokar piłkarzy gości, w którym brakowało... opon. Później do ogromnej wpadki organizatorów doszło już na stadionie, gdzie na tradycyjnej przedmeczowej ceremonii zamiast hymnu Champions League, puszczono ten znany z Ligi Konferencji. Część zawodników sprawiała wrażenie wyraźnie zdezorientowanych. A najbardziej szkoda było kibiców, którzy przygotowali efektowną oprawę.

Polacy rzucali okiem na widowisko w Birmingham przede wszystkim ze względu na Matty’ego Casha. Reprezentant naszego kraju wraz z kolegami nie błysnął w Paryżu, wobec czego Aston Villa potrzebowała niemal perfekcyjnej gry, by odrobić dwubramkową stratę i przynajmniej doprowadzić do dogrywki. Problem jednak w tym, że w 33 minucie różnica między drużynami wzrosła do aż czterech goli.