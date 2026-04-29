Zwrot akcji po meczu PSG - Bayern, gigant ogłosił oficjalnie. Wielki pech

Paweł Czechowski

Wtorkowy wieczór przyniósł kibicom hit wielkiego kalibru w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów - PSG podjęło bowiem na Parc des Princes Bayern Monachium i nie ma wątpliwości, że piłkarscy giganci tu nie zawiedli. Niestety wiadomo już, że jedna ze wspomnianych ekip podejdzie do rewanżowej potyczki mocno osłabiona - komunikat w tej sprawie nadszedł dzień po meczu w Paryżu.

Achraf Hakimi i Luis Diaz w trakcie meczu PSG - BayernANNE-CHRISTINE POUJOULATAFP

Takie mecze, jak pierwsza odsłona rywalizacji w półfinale Ligi Mistrzów między Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium, można oglądać w nieskończoność. W "Parku Książąt" padło bowiem łącznie aż dziewięć bramek, a wynik mógł być z pewnością jeszcze mocniej wyśrubowany, gdyby "Les Parisiens" lub "Die Roten" nieco bardziej dopisało szczęście.

Zakończyło się tu ostatecznie na triumfie gospodarzy 5:4 - a to oznacza nic innego, jak zapowiedź kolejnego zaciętego współzawodnictwa w rewanżu. Z perspektywy PSG pojawił się jednak pewien problem - klub ze stolicy Francji podejdzie do niego mocno osłabiony.

Liga Mistrzów. PSG zagra w rewanżu z Bayernem bez Achrafa Hakimiego

W trakcie gry przeciwko ekipie z Bawarii kontuzji doznał bowiem Achraf Hakimi - konkretnie mowa tu o urazie uda, co Paryżanie potwierdzili w środowy wieczór w oficjalnym komunikacie.

W oświadczeniu podano dodatkowo, że Marokańczyk pozostanie poza grą "przez kilka tygodni", więc jedno jest pewne - w obecnej kampanii z pewnością już go nie ujrzymy w akcji na Allianz Arena.

PSG dodatkowo podało też wieści o jeszcze jednym graczu - bramkarzu Lucasie Chevalierze, który co ciekawe doznał identycznej kontuzji jak Hakimi, z tymże jego problemy zdrowotne zaczęły się podczas środowego treningu. Golkiper nie ma obecnie jednak tak znaczącej roli w drużynie jak defensor.

Paris Saint-Germain krok od mistrzostwa Francji. Przed Paryżanami m.in. kluczowe starcie z RC Lens

Paris Saint-Germain do końca sezonu rozegra w ogólnym rozrachunku jeszcze pięć spotkań. Nie licząc drugiego meczu z Bayernem mowa o potyczkach ligowych z Lorient, Brestem, Lens i derbowych zmaganiach z Paris FC. Dla "Les Parisiens" kluczowa będzie rywalizacja z Lens, bo jedynie "Les Artesiens" są na dobrą sprawę w stanie jeszcze wyrwać im z rąk mistrzostwo kraju.

