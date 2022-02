Ten dwumecz ma podwójne dno. Chodzi przede wszystkim o Kyliana Mbappe, który jest gwiazdą PSG, ale cały czas mówi się o jego transferze do Realu Madryt. Tym bardziej, że kontrakt 23-letniego napastnika wygasa w połowie tego roku, a on wciąż jeszcze go nie przedłużył. Jeśli nie zdecyduje się zostać w stolicy Francji, to będzie mógł odejść za darmo.

Dla PSG to może być więc ostatni moment, aby wygrać Ligę Mistrzów. Zagrali już raz w finale tych rozgrywek, w sezonie 2019/20, ale wtedy musieli uznać wyższość Bayernu Monachium. Przed obecnym sezonem mistrzów Francji wzmocnił Lionel Messi, który w styczniu tego roku mógł cieszyć z siódmej "Złotej Piłki". Na razie jednak wpływ Argentyńczyka na PSG nie jest taki, jakiego pewnie spodziewali się katarscy właściciele. Zespół nie zdołał zająć pierwszego miejsca w grupie, przez co był dolosowywany do zwycięzców i trafił na Real.

Liga Mistrzów. PSG - Real Madryt dzięki powtórzonemu losowaniu

Samo losowanie 1/8 finału także dostarczyło emocji, ponieważ z powodu błędu zostało powtórzone. Większe powody do niezadowolenia mają "Królewscy", którzy pierwotnie trafili na Benficę Lizbona. PSG też nie miał powodów do zadowolenia z powtórnego losowania, bo początkowo miał zagrać z Manchesterem United, ale Real jest chyba jeszcze trudniejszym rywalem.



Trenerzy PSG i Realu mogli we wtorek skorzystać praktycznie z wszystkich najlepszych piłkarzy. W składzie paryżan zabrakło co prawda kontuzjowanego Sergia Ramosa, ale Neymar, który nie grał od grudnia, znalazł się na ławce rezerwowych. Z kolei do kadry "Królewskich" wrócił po trzech meczach straconych z powodu urazu najlepszy strzelec klubu Karm Benzema. Francuski napastnik wyszedł w podstawowej jedenastce już po raz setny w Realu, wyrównując osiągnięcie Cristiana Ronalda.

Kilku zawodników PSG w przeszłości występowało w Realu. Byli to: Angel di Maria, który grał od początku, siedzący na ławce Keylor Navas i wspomniany Ramos.

I właśnie Argentyńczyk stanął przed pierwszą okazją w tym pojedynku. Po dośrodkowaniu Mbappe z lewej strony, di Maria uderzył z pierwszej piłki z siedmiu metrów, ale posłał ją nad poprzeczką.



Gospodarze sprawiali na początku lepsze wrażenie. W 17. minucie Messi zagrał prostopadłą piłkę do Mbappe, który wyprzedził Daniego Carvajala, wpadł w pole karne, oddał strzał, ale naciskany przez obrońcę, prosto w bramkarza rywala.

Piłkarze Mauricia Pochettino byli agresywniejsi, nie pozwalając rywalom na rozwinięcie skrzydeł, częściej utrzymywali się przy piłce, a przyjezdni nie potrafili nawet zbliżyć się w pobliże bramki Gianluigiego Donnarummy.



Liga Mistrzów: PSG - Real Madryt: Casamiro nie zagra w rewanżu

Real w pierwszej połowie doznał także osłabienia. Żółtą kartkę zobaczył bowiem Casemiro, a to oznacza, że nie zagra w rewanżu. I to właśnie Brazylijczyk miał szansę na gola w ostatniej akcji przed przerwą. Po dośrodkowaniu rzutu rożnego "główkował", ale niecelnie. To był pierwszy strzał gości. Tak źle z "Królewskimi" nie było w Lidze Mistrzów od 2014 roku.



Drugą połowę znowu lepiej zaczęli piłkarze PSG. W 50. minucie wymienili piłkę na jeden kontakt, a z pola karnego uderzył Mbappe, jednak Thibaut Courtois był na posterunku.



Potem sytuacja Realu zaczęła się jeszcze bardziej komplikować. Ferland Mendy zobaczył bowiem żółtą kartkę i jego również nie zobaczymy w rewanżu. W 62. minucie gospodarze powinni natomiast prowadzić. Spóźniony Carvajal sfaulował Mbappe. Do "jedenastki" podszedł Messi. Argentyńczyk strzelił blisko środka bramki i Courtois, który rzucił się w odpowiednią stronę, sparował piłkę. To już piąty karny zmarnowany przez niego na 23 próby w Lidze Mistrzów.

Messi nie potrafił zdobyć bramki przeciwko Realowi już w ósmym meczu z rzędu (licząc wtorkowe spotkanie). To jego najgorsza passa w starciu z tym rywalem. Ostatni raz gola "Królewskim" strzelił w maju 2018 roku.

Niespełna 20 minut przed końcem na murawę Parku Książąt wszedł Neymar. Tym samym galaktyczny atak PSG był w komplecie. I mistrzowie Francji cisnęli. W 78. minucie minimalnie pomylił się Mbappe. Natomiast w 87. minucie, po akcji Messiego, Brazylijczyk strzelał z ostrego kąta, ale nie zdołał zmieścić piłki w siatce. Natomiast w 90. minucie Messi wypuścił Mbappe, który dobiegł do linii końcowej, wycofał futbolówkę, ale żaden z jego kolegów jej nie przejął.



Jedyny gol w czwartej minucie doliczonego czasu. Neymar zagrał piętą, Mbappe wbiegł między dwóch rywali i pokonał bramkarza rywala. Francuz był zamieszany w przynajmniej jeden gol w siedmiu ostatnich meczach PSG w Lidze Mistrzów, wyrównując rekord reprezentantów "Trójkorowych".



Real zakończył mecz w Paryżu bez celnego uderzenia na bramkę.

Liga Mistrzów - terminarz i transmisje 1/8 finału

Wynik drugiego wtorkowego meczu Ligi Mistrzów: Sporting Lizbona - Manchester City 0-5 .

Kiedy odbędą się pozostałe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Terminarz pierwszych spotkań:

środa 16 lutego: Salzburg - Bayern , Inter - Liverpool,

, Inter - Liverpool, wtorek 22 lutego: Chelsea - Lille, Villareal - Juventus,

środa 23 lutego: Atletico - Man Utd, Benfica - Ajax.

Rewanżowe mecze Real - PSG i Manchester City - Sporting w środę 9 marca o godz. 21.