Znów to zrobili, teraz czekają Raków. Pokaz mocy klubu Polaków

Raków Częstochowa spróbuje jutro dokonać tego, co nie udało się w przeszłości Wiśle Kraków, Piastowi Gliwice, Legii Warszawa i Lechowi Poznań. Czyli wyeliminować Karabach Agdam w europejskich pucharach . Stawka meczu w Baku jest ogromna - triumfator zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, będzie miał już zapewniony start co najmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji .

Na neutralnym terenie podobny scenariusz. Mistrz Białorusi bez szans

Dawne BATE Borysów, choćby to sprzed dekady, regularnie występujące w Lidze Mistrzów, na taką kompromitację by sobie nie pozwoliło. Dziś dla klubów białoruskich sukcesem jest to, że w ogóle mogą grać w europejskich rozgrywkach, choć przecież powinny ich spotkać sankcje podobne do tych z Rosji. Grają więc, ale nie w swoim raju, a na terenie neutralnym. Obecnie głównie na Węgrzech - na małym stadionie w Mezőkövesd, bez udziału publiczności.