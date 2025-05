Zazwyczaj bohaterami, lub też antagonistami danego meczu stają się uczestniczący w nim piłkarze. To ich występy wzbudzają największe kontrowersje, stając się przyczynkiem zażartych dyskusji. Inaczej było jednak podczas jednego z najlepszych spotkań tegorocznej edycji Ligi Mistrzów - rewanżowego starcia FC Barcelony z Interem Mediolan . Jednym z aktorów tego piłkarskiego spektaklu był bowiem Szymon Marciniak , który z pewnością na długo zapadnie w pamięci kibiców obydwu ekip. Zarówno włoska, jak i hiszpańska drużyna miały mu bowiem sporo do zarzucenia w kontekście jego sędziowskiego fachu.

Marciniak może poprowadzić finał Ligi Mistrzów? Hiszpanie wściekli po słowach byłego arbitra

Przez niektórych Szymon Marciniak uznawany jest za jednego z najlepszych arbitrów na świecie. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko pojawia się w kontekście zbliżającego się finału tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Jego kandydaturę wskazał między innymi były holenderski arbiter Mario van der Ende. Wyznaczył on trzech, jego zdaniem, głównych kandydatów do poprowadzenia tego starcia. Wśród nich pojawili się: Clement Turpin, Francois Letexier oraz wspomniany Szymon Marciniak. Pozostali arbitrzy w tym zestawieniu są jednak Francuzami, co przekreśla ich szanse już na starcie dyskusji, a to ze względu na obecność PSG w tegorocznym finale.