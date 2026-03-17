Zniweczyli marzenia reprezentanta Polski, to nie był koniec sensacji. Niezwykły wyczyn w Lidze Mistrzów

Bodo to nieduże miasto leżącej bliżej samej północy Norwegii, znajdujące się zresztą w okręgu o wiele mówiącej nazwie Nordland. Jego populacja - zależnie od źródła - liczy między 43 a 53 tys. mieszkańców. To mniej więcej tyle, ile ludzi zamieszkuje Otwock, Puławy, Wodzisław Śląski czy Wejherowo.

To właśnie wśród tak niepozornych okoliczności wyrosła ekipa, która w ostatnich latach niemalże zdominowała rozgrywki Eliteserien - w norweskiej ekstraklasie zespół FK Bodo/Glimt między 2020 a 2025 rokiem aż czterokrotnie sięgał po mistrzostwo, a w każdym innym przypadku kończył w tabeli na drugim miejscu.

Do tego pokusił się on o wielką rzecz - podbój piłkarskiej Europy.

Bodo/Glimt rozbijał kolejnych gigantów. Wyjątkowy sezon norweskiej ekipy

Już w sezonie 2021/2022 Bodo/Glimt przedarło się do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a w kampanii 2024/2025 trafiło zaś do półfinału Ligi Europy. Prawdziwą sensacją okazało się jednak to, co skandynawska ekipa zrobiła w Lidze Mistrzów 25/26.

W fazie ligowej LM zaczęli niepozornie - od remisu 2:2 ze Slavią Praga, która wszak w ujęciu kontynentalnym potentatem nie jest, ale z czasem zaczęli stawiać się też absolutnie topowym markom.

Remis 2:2 z Tottenhamem wybrzmiał tu już inaczej, tak samo jak i porażka 2:3 z Juventusem, który musiał się sporo natrudzić, by zebrać komplet punktów w starciu z FKBG. Do tego doszły chociażby kolejny remis 2:2 z Borussią i dwa szokujące wręcz triumfy z Manchesterem City (3:1) i Atletico Madryt (2:1).

Przegrane z Galatasaray czy Monaco, które przydarzyły się w międzyczasie (ta pierwsza w wymiarze 1:3, ta druga skromna, 0:1), nie zmąciły już wizerunku rewelacji zmagań. Bodo/Glimt przeszło do fazy play-off, a tam z kolei "Superlaget" wyeliminowali Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Do tego doszło jeszcze późniejsze pokonanie lizbońskiego Sportingu i mamy pełny obraz futbolowej rewelacji.

Niezwykły przypadek Bodo/Glimt. Wyróżniają się nawet wśród czarnych koni

Jeśli spojrzymy wstecz na rozgrywki LM w XXI wieku, to Bodo/Glimt jawi się nawet jako "sensacja wśród sensacji". Oczywiście to, które kluby w poszczególnych latach uznawano za niespodziewane objawienia Champions League, to kwestia dość sporna i subiektywna, ale często wymienia się takie przypadki (na końcu podano fazę, do której doszły poszczególne zespoły):

AS Monaco i FC Porto 2003/2004 - finał

PSV Eindhoven 2004/2005 - półfinał

Villarreal 2005/2006 i 2021/2022 - półfinał

Schalke 04 Gelsenkirchen 2010/2011 - półfinał

APOEL Nikozja 2011/2012 - ćwierćfinał

Malaga 2012/2013 - ćwierćfinał

Ajax Amsterdam 2018/2019 - półfinał

Aston Villa 2024/2025 - ćwierćfinał

Gdyby FKBG przyrównywać do którejkolwiek z tych ekip pod względem "wielkości", to chyba jedynie do APOEL-u Nikozja - i od czasu popisu Cypryjczyków próżno szukać drużyny, która zawędrowałaby tak daleko w LM przy relatywnie niskim rankingu krajowym UEFA - Norwegia jest obecnie bowiem w tym zestawieniu 14.

Klub z dalekiej północy zabłysnął niczym zorza nad całym "Starym Kontynentem"...

