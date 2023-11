Znana firma nad przepaścią. Cios przed "polskim" meczem, trener bez złudzeń

Sytuacja Manchesteru United w zasadzie na wszystkich obecnych piłkarskich frontach nie maluje się przesadnie kolorowo - ekipa z Old Trafford zdążyła pożegnać się już z jednym z pucharów (EFL Cup), a w Premier League czołowe drużyny coraz bardziej się od niej oddalają pod względem punktowym - dość powiedzieć, że liderzy z Manchesteru City mają obecnie dziewięć "oczek" przewagi nad " Czerwonymi Diabłami ".

Na europejskim poletku nie jest wcale lepiej - po trzech kolejkach Ligi Mistrzów MU uzbierało tylko trzy punkty - a to dzięki wygranej z FC Kopenhaga . Wcześniej zaś zespół z Anglii musiał uznać wyższość Bayernu Monachium oraz Galatasaray . Teraz przyszedł czas na rewanż z duńskimi "Lwami", w których barwach występuje Polak Kamil Grabara - i tuż przed tym starciem trener Erik ten Hag przekazał informację, która jeszcze bardziej zdołała podkopać dotychczasowe morale kibiców...

Erik ten Hag przekazał fatalne wieści dla United. Casemiro i Martinez poza grą przynajmniej do... świąt

Spodziewam się powrotu niektórych zawodników, ale Casemiro i Martinez mają poważne kontuzje i nie oczekuję, że będą dostępni przed Bożym Narodzeniem. To będzie jeszcze trwać kilka tygodni

W ubiegłym sezonie zarówno Lisandro Martinez, jak i Casemiro byli bardzo istotnymi ogniwami w składzie Manchesteru United i choć początek tego sezonu nie błyszczeli aż tak bardzo jak wcześniej (co można zresztą powiedzieć również i o wielu innych kolegach obu panów), to bez wątpienia ich przedłużające się absencje ograniczają ten Hagowi pole do popisu przy ustawianiu pierwszej jedenastki.