Znamy składy na Real - Bayern. Wiadomo co z Kanem. Czy zdążył na na wielki hit?
Przed nami wielki hit Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale rozgrywek zmierzą się Real Madryt i Bayern Monachium. Obaj trenerzy zrobili wszystko, aby jak najlepiej przygotować swoich zawodników do tego starcia. Ostatnim zadaniem szkoleniowców było wybranie najlepszych możliwych jedenastek na to spotkanie. Alvaro Arbeloa i Vincent Kompany odkryli już swoje karty. Wiemy już, czy od 1. minuty zagra Harry Kane.
Drużyna, która wygra tę rywalizację, wykona olbrzymi krok w kierunku finału Ligi Misttrzów. W pierwszym spotkaniu Real Madryt podejmie Bayern Monachium na Estadio Santiago Bernabeu.
W takim przypadku trudno jest mówić o faworycie meczu. Teoretycznie Bayern Monachium jako drużyna jest w lepszym momencie i lepszej formie sportowej. Real Madryt natomiast ma przewagę własnego boiska, co może okazać się aspektem kluczowym.
Kolejny rozdział wielkiej rywalizacji
Manchester City do rywalizacji z Realem Madryt również przystępował jako teoretyczny faworyt. Na Santiago Bernabeu dostał jednak trzy gole od samego Federico Valverde, który jest w szczytowej formie. W miniony weekend urugwajski pomocnik nie zagrał przez zawieszenie za kartki. Dziś więc będzie dużo bardziej wypoczęty i głodny gry.
Bayern Monachium natomiast jest rządny rewanżu za to, co wydarzyło się dwa lata temu. Wówczas Real Madryt wyeliminował go po bardzo zaciętej walce. Później wygrał całą Ligę Mistrzów.
W ostatnich latach Real Madryt całkowicie dominował nad Bayernem Monachium. Tym razem obecność Harry'ego Kane'a, Michaela Olise i Luisa Diaza w ataku "Die Roten" ma to zmienić.
W przypadku pierwszego z wymienionych sytuacja jednak dość mocno się skomplikowała. Kane ze względu na drobny uraz nie zagrał w ostatnim meczu ligowym. Tego, czy zagra z Realem Madryt od 1. minuty, dowiedzieliśmy się dopiero teraz. Gdy opublikowane zostały składy obu drużyn.
Znamy składy! Już wiadomo, co z Harrym Kanem
Real Madryt:
Łunin - Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Fran Garcia - Valverde, Tchouameni, Pitarch, Guler - Mbappe, Vinicius
Bayern Monachium:
Neuer - Stanisić, Tah, Upamecano, Laimer - Kimmich, Pavlović, Gnabry, Diaz, Olise - Kane
Jak widzimy, Harry Kane z Realem Madryt zagra od pierwszej minuty!