Znamy składy na Real - Bayern. Wiadomo co z Kanem. Czy zdążył na na wielki hit?

Kacper Dąderewicz

Przed nami wielki hit Ligi Mistrzów. W ćwierćfinale rozgrywek zmierzą się Real Madryt i Bayern Monachium. Obaj trenerzy zrobili wszystko, aby jak najlepiej przygotować swoich zawodników do tego starcia. Ostatnim zadaniem szkoleniowców było wybranie najlepszych możliwych jedenastek na to spotkanie. Alvaro Arbeloa i Vincent Kompany odkryli już swoje karty. Wiemy już, czy od 1. minuty zagra Harry Kane.

Kylian Mbappe / Harry Kane

Drużyna, która wygra tę rywalizację, wykona olbrzymi krok w kierunku finału Ligi Misttrzów. W pierwszym spotkaniu Real Madryt podejmie Bayern Monachium na Estadio Santiago Bernabeu.

W takim przypadku trudno jest mówić o faworycie meczu. Teoretycznie Bayern Monachium jako drużyna jest w lepszym momencie i lepszej formie sportowej. Real Madryt natomiast ma przewagę własnego boiska, co może okazać się aspektem kluczowym.

Kolejny rozdział wielkiej rywalizacji

Manchester City do rywalizacji z Realem Madryt również przystępował jako teoretyczny faworyt. Na Santiago Bernabeu dostał jednak trzy gole od samego Federico Valverde, który jest w szczytowej formie. W miniony weekend urugwajski pomocnik nie zagrał przez zawieszenie za kartki. Dziś więc będzie dużo bardziej wypoczęty i głodny gry.

Bayern Monachium natomiast jest rządny rewanżu za to, co wydarzyło się dwa lata temu. Wówczas Real Madryt wyeliminował go po bardzo zaciętej walce. Później wygrał całą Ligę Mistrzów.

W ostatnich latach Real Madryt całkowicie dominował nad Bayernem Monachium. Tym razem obecność Harry'ego Kane'a, Michaela Olise i Luisa Diaza w ataku "Die Roten" ma to zmienić.

W przypadku pierwszego z wymienionych sytuacja jednak dość mocno się skomplikowała. Kane ze względu na drobny uraz nie zagrał w ostatnim meczu ligowym. Tego, czy zagra z Realem Madryt od 1. minuty, dowiedzieliśmy się dopiero teraz. Gdy opublikowane zostały składy obu drużyn.

Znamy składy! Już wiadomo, co z Harrym Kanem

Real Madryt: 
Łunin - Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Fran Garcia - Valverde, Tchouameni, Pitarch, Guler - Mbappe, Vinicius

Bayern Monachium: 
Neuer - Stanisić, Tah, Upamecano, Laimer - Kimmich, Pavlović, Gnabry, Diaz, Olise - Kane

Jak widzimy, Harry Kane z Realem Madryt zagra od pierwszej minuty!

Harry Kane świętujący gola strzelonego dla Bayernu Monachium
Vinicius Junior
Federico Valverde (w środku) niemal w pojedynkę zdeklasował giganta z Anglii
