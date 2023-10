Znakomity Zieliński, ale to nie wystarczyło. Real Madryt ograł Napoli w Lidze Mistrzów

Hitem drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów było starcie SSC Napoli z Realem Madryt. Choć to gospodarze zaczęli strzelanie goli w tym meczu, ostatecznie to "Królewscy" zdołali zdobyć komplet punktów. W zespole mistrza Włoch znakomity mecz rozegrał Piotr Zieliński - Polak okrasił go nawet trafieniem z rzutu karnego. Doświadczenie zespołu Carlo Ancelottiego okazało się jednak decydujące.