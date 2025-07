Zmiany w Lidze Mistrzów. Nie będzie losowania, UEFA już zdecydowała

Od sezonu 2024/25 europejskie puchary rozgrywane są w nowym formacie. Kluby grają w tzw. fazie ligowej, a nie fazie grupowej, jak to było przez wiele ostatnich lat. Ponadto w Lidze Mistrzów występuje 36 drużyn, a każda z nich rozgrywa osiem meczów w fazie ligowej. Osiem najlepszych zespołów bezpośrednio awansuje do 1/8 finału, a te z miejsc 9-24 walczą w fazie play-off. Gospodarzem pierwszego spotkania był zespół niżej notowany. To premiowało oczywiście tych, którzy zajęli wyższe miejsce. Tyle, że system ten obowiązywał wyłącznie do 1/8 finału. W przypadku ćwierćfinałów i półfinałów przeprowadzane było losowanie.