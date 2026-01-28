W ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów wszystkie 18 spotkań rozgrywa się w tym samym czasie. Daje to gwarancję nieprawdopodobnych emocji oraz prawdziwej lawiny goli padających w bardzo krótkim odstępie czasu. Przed ostatnią serią spotkań tylko dwa kluby mogły być pewne gry w 1/8 finału - niepokonany Arsenal oraz drugi w tabeli Bayern.

Terminarz ułożył się w taki sposób, że w wielu ze starć oba zespoły pozostają w grze o awans do TOP8, co tylko potęgowało emocje. Jednym z takich starć była potyczka Borussii Dortmund z Interem Mediolan. Przed meczem wicemistrz Włoch miał zaledwie punkt przewagi nad Niemcami, lecz oba zespoły wciąż pozostawały w grze o najwyższe lokaty.

Od pierwszej minuty w Dortmundzie wystąpił Piotr Zieliński. Pomocnik Interu od dłuższego czasu znajduje się w świetnej dyspozycji, regularnie występując zarówno w Serie A, jak i rozgrywkach Ligi Mistrzów. W tym sezonie europejskich pucharów reprezentant Polski strzelił jednego gola - w przegranym 1:2 meczu z Atletico Madryt.

Jeden strzał przełamał niefrasobliwość. Inter walczył o awans do samego końca

Oba zespoły zdawały sobie świadomość ze stawki tego spotkania. Toteż pierwsze minuty upłynęły bez zdecydowanych ataków żadnej ze stron. Stadion w Dortmundzie po raz pierwszy zawył, gdy w 11. minucie kapitalnej sytuacji nie wykorzystał Serhou Guirassy. Zawodnicy gospodarzy wykorzystali zbyt wolne wyjście z obrębu swojej "piątki" rywali, dzięki czemu świetną sytuację miał Guirassy. Napastnik strzelił jednak fatalnie, kiksując z kilku metrów, gdy miał przed sobą tylko Yanna Sommera.

Inter w odpowiedzi starał się zaskoczyć Gregora Kobela. W 14. minucie Federico Dimarco huknął mocno, lecz wprost w szwajcarskiego golkipera. Bramkarz gospodarzy kilka minut później nie musiał interweniować, gdy bez przyjęcia ponad bramką uderzał Yann Bisseck.

Tuż przed przerwą Inter znów zaatakował. Z prawego skrzydła dośrodkowywał Luis Henrique, dogrywając futbolówkę wprost na głowę jednego z napastników. Najlepiej w "szesnastce" odnalazł się Ange-Yoan Bonny. 22-letni Francuz uderzył jednak bardzo nieczysto, przez co Kobel bez żadnych problemów oddalił zagrożenie spod własnej bramki.

Na początku drugiej połowy kibice Borussii solidnie najedli się strachu. Po jednym ze starć z bólem kolana na murawę upadł Nico Schlotterbeck. Defensor gospodarzy musiał skorzystać z pomocy fizjoterapeutów, lecz finalnie wrócił do gry.

Po przerwie na boisku nie doszło do żadnego przełomu. Żadna z drużyn nie była w stanie stworzyć sobie takiej sytuacji, która realnie przybliżyłaby ich do strzelenia gola i sięgnięcia po trzy punkty, które w ostatecznym rozrachunku mogły okazać się decydujące. Gdy pod jednym czy drugim polem karnym się kotłowało, to zarówno Sommer, jak i Kobel nie zawodzili.

Christian Chivu po raz kolejny w tym sezonie postawił na Zielińskiego od pierwszej minuty. Polak opuścił murawę w 74. minucie, gdy zastąpił go Davide Frattesi. Zmiennik reprezentanta Polski cztery minuty po wejściu na boisko mógł dać Interowi upragnionego gola. Mocny strzał z ostrego kąta w ostatniej chwili powstrzymał jednak Kobel.

Chwila chwały dla Interu nastąpiła w 81. minucie. Do piłki ustawionej na około 20 metrze podszedł Dimarco. Lewy wahadłowy włoskiego zespołu uderzył bardzo precyzyjnie, a Kobel nie był w stanie powstrzymać tego uderzenia. W czwartej minucie doliczonego czasu gry drugiego gola dla Interu strzelił inny z rezerwowych Andy Diouf. Inter finalnie wygrał 2:0 z Borussią Dortmund.

Statystyki meczu Borussia Dortmund 0 - 2 Inter Mediolan Posiadanie piłki 47% 53% Strzały 9 12 Strzały celne 1 5 Strzały niecelne 3 4 Strzały zablokowane 5 3 Ataki 107 103

