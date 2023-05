Niebo a ziemią - można powiedzieć o rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów między Interem Mediolan a AC Milan. Półfinale szczególnym, bo derbowym. Derby w Lidze Mistrzów się już zdarzały - madryckie zespoły grały nawet w jej finale, ale to starcie dwóch włoskich ekip było jednak szczególnej wagi. Jakby zwiastowało, że Serie A i włoski futbol chcą odzyskać dawną pozycję w europejskiej piłce klubowej z czasów, gdy zarówno AC Milan, jak i Inter Mediolan miały czasy absolutnej dominacji. Właśnie Włosi, a nie Hiszpanie czy Anglicy, nawet Niemcy czy Francuzi, jak to bywało ostatnio.

Inter Mediolan - AC Milan. Popis bramkarzy

Najpierw Kameruńczyk Andre Onana w bramce Interu pokazał klasę, zatrzymując akcje rywali szczęśliwie i sprawnie. Brahim Diaz zmarnował okazję wręcz kapitalną. Okazję, która mogła wiele zmienić, zwłaszcza że druga część mediolańskiego futbolu otrząsnęła się szybko z szarży AC Milan i teraz to Inter odgryzł się przeciwnikom. A gdy się odgryzł, wówczas swój kunszt pokazał vis-a-vis Andre Onany, francuski golkiper Mike Maignan . Bronił dłonią, klatką piersiową, czym się dało - chociażby strzał Edina Džeko . Popisy Onany i Maignana były chwilami cyrkowe i utrzymały ten niezwykle wyrównany już mecz na poziomie bezbramkowego remisu, chociaż można było się zastanawiać jakim cudem to możliwe.

AC Milan potrzebował bramki, która zagotowałaby San Siro i zagotowała Inter. Bramki, która pozwoliłaby mu wyjść na pozycję pozwalająca myśleć o odrobieniu strat. Był z tym kłopot nie tylko z uwagi na świetną postawę kameruńskiego bramkarza, ale także na wysoki pressing rywali. Zupełnie wyłączony z gry Portugalczyk Rafael Leao miał problem, by się odwrócić z piłką w stronę bramki. gdy jednak w końcu to zrobił pod koniec pierwszej połowy, momentalnie stworzył wyśmienitą okazję bramkową. Wyprzedził rywali na dwóch, trzech metrach i zabrakło centymetrów, by losy meczu mogły się odmienić.