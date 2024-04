Złoty cios w Monachium. Bayern ociera łzy po utraconym tytule w Bundeslidze

Dla piłkarzy Bayernu Monachium był to pierwszy mecz od 12 lat, który rozgrywali w roli innej niż mistrzowie Niemiec. W miniony weekend zostali zdetronizowani przez Bayer Leverkusen i mieli bardzo niewiele czasu, by do nietypowej dla siebie sytuacji przywyknąć. Starcie z Arsenalem stanowiło pierwszą okazję do rehabilitacji za niepowodzenie na arenie krajowej.