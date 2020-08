- Rozmawiałem z prezydentem FIFA Giannim Infantino. Organizacja poważnie rozważa zorganizowanie swojej gali i przyznanie "Złotej Piłki". Lewandowski był w życiowej formie. Zasłużył na nią - stwierdził dyrektor generalny Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge. Niemiec powiedział również, co będzie kluczem do triumfu w starciu przeciwko Barcelonie.

