Świetny sezon w wykonaniu Roberta Lewandowskiego pozwala myśleć o tym, że Robert Lewandowski znajduje się w ścisłym gronie faworytów do zdobycia tegorocznej Złotej Piłki dla najlepszego piłkarza na świecie. Nie jest to wyłącznie życzeniowe myślenie polskich fanów. Taką opinię podzielają także zagraniczne media.

Pandemia koronawirusa doprowadziła do całkowitego przeorganizowania sezonu 2019/20 w świecie piłki nożnej. Zwieńczeniem obecnej kampanii miały być rozgrywane na terenie kilku państw mistrzostwa Starego Kontynentu. Euro zostało jednak przełożone na przyszły rok. Po zakończeniu zmagań ligowych najlepsze kluby świata powalczą za to o triumf w Lidze Mistrzów. To właśnie ostateczne rozstrzygnięcia w tych elitarnych rozgrywkach mogą mieć decydujący wpływ na wyniki plebiscytu Złotej Piłki.

Robert Lewandowski zdobył już w tym sezonie mistrzostwo i Puchar Niemiec. Dodatkowo w obu tych rozgrywkach uzyskał tytuł króla strzelców. Polak przewodzi także klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników w Lidze Mistrzów i jest bliski wywalczenia Złotego Buta. Ewentualny triumf w Champions League wyrwałby wszelkie auty z rąk rywali "Lewego" w wyścigu o Złotą Piłkę, co podkreślał w rozmowie z Interią znany trener Bogusław Kaczmarek .

Portal Goal.com już teraz widzi jednak w Polaku głównego faworyta do zwycięstwa w tegorocznej edycji plebiscytu organizowanego przez "France Football". Lewandowski znalazł się na pierwszym miejscu w zestawieniu zawierającym nazwiska 20 piłkarzy, mających największe szanse na zwycięstwo. Tuż za plecami Polaka uplasowali się Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.