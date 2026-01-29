Zieliński znowu na ustach Włochów. To Polak zrobił w hicie Ligi Mistrzów

W ostatnich miesiącach Cristian Chivu nie wyobraża sobie linii pomocy bez Piotra Zielińskiego. Nasz kadrowicz regularnie pojawia się w wyjściowym składzie Interu, napędza akcje całej drużyny i popisuje się bajeczną techniką.

W środowy wieczór Polak rozegrał 29. spotkanie w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Był to jego ósmy mecz w Lidze Mistrzów. Zanotował więc komplet ośmiu starć w fazie ligowej, którą Inter zwieńczył w Dortmundzie.

Tak Zieliński zagrał z Borussią. Włosi od razu przemówili

Goście wygrali 2:0 po bramkach Federico Dimarco i Andy'ego Dioufa z końcówki. Ostatecznie zajęli dziesiąte miejsce w tabeli (15 pkt), co da dało im awans do 1/16 finału. Pierwszy gol został strzelony dopiero w 81. minucie. "Gdy pod jednym czy drugim polem karnym się kotłowało, to zarówno Sommer, jak i Kobel nie zawodzili" - relacjonował Bartłomiej Wrzesiński z naszej redakcji.

Zieliński rozegrał 74 minuty, w jego miejsce pojawił się Davide Frattesi. Jak zdaniem włoskich dziennikarzy spisał się lider kadry Jana Urbana?

"Dobrze zaczyna, ale wokół niego jest mało ruchu i często musi zadowolić się prostymi zagraniami" - czytamy na łamach calciomercato.com (ocena "6"). Taką samą notę 31-latek otrzymał od włoskiego działu "Sky Sports". "Ognisko ciężkości Nerazzurrich, wydaje się być rozgrywającym drużyny na przyszłe 5-6 lat" - zachwycają się eksperci tuttomercatoweb.com, którzy ocenili Polaka na "6,5". Podobnie jak portal goal.com.

Nieco inną opinię przeczytaliśmy na portalu sport.virgilio.it: "Nie potrafi przejąć kontroli nad grą, również dlatego, że Inter gra głównie z kontrataku i często go omija". Tam Piotr Zieliński mógł liczyć na "5". "Wydaje rozkazy manewru" - to już króciutka analiza corriere.it (nota "6").

Ciekawe wnioski wysnuł włoski "Eurosport". "Przeplata klasyczne zagrania z niewytłumaczalną powolnością. Jakość tego zawodnika jest niepodważalna, choć momentami mógł i powinien był odważyć się na więcej" - odnotowano, przyznając Zielińskiemu "6". I faktycznie trudno nie zgodzić się z tą opinią. Czasami 31-latkowi brakuje odwagi do podjęcia bardziej ryzykownej decyzji, mimo że nie powinien martwić się o sztukę jej wykonania.

We wspomnianych 29 meczach (1634 minuty spędzone na boisku) nasz rodak strzelił w sumie cztery gole, do których dołożył dwie asysty.

