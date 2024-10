Zieliński w pierwszym składzie i Inter gromi. Cztery bramki, miażdżąca przewaga

We wtorkowy wieczór mediolańczycy grali bowiem u siebie, a do tego ich rywalem była Crvena zvezda . Drużyna z Belgradu jest notowana znacznie niżej od Interu. Kibice oczekiwali więc pewnego zwycięstwa, które pozwoliłoby im powoli wyrzucić z pamięci porażkę w niedawnych derbach miasta z AC Milan .

Liga Mistrzów. Piotr Zieliński w wyjściowym składzie Interu

Z perspektywy polskiego kibica kluczową wiadomością była obecność w wyjściowym składzie Piotra Zielińskiego . Nasz reprezentant stworzył linię pomocy z Hakanem Calhanoglu i Henrikiem Mchitarjanem . Turek już na samym początku spotkania posłał kapitalne podanie do Marko Arnautovicia , po którym Austriak trafił do siatki. Był jednak w tej sytuacji na pozycji spalonej i sędzia nie mógł uznać gola.

Co się odwlecze, to nie uciecze. W 11. minucie było 1:0. Faulowany tuż przed polem karnym był Mchitarjan, a do wykonania rzutu wolnego ustawili się Calhanoglu i Zieliński. Ostatecznie strzał oddał ten pierwszy i trafił prosto do siatki.