Liga Mistrzów. Włosi komplementują występ Zielińskiego. "Był zainspirowany od początku"

Zieliński od początku pokazywał sporą chęć do gry, napędzając kolejne ataki swojego zespołu. Jego aktywność została nagrodzona w 64. minucie, kiedy to pewnym strzałem z rzutu karnego ustalił wynik spotkania na 3:0. Wcześniej dubletem popisał się Victor Osimhen . - Show Zielińskiego i Osimhena! Triumfalny wieczór zakończył Polak, przypieczętowując historyczny sukces Napoli - pisze "Tuttosport".

- Zainspirowany od pierwszego gwizdka, rozwijał się jednocześnie z każdą minutą. Zamknął sprawę kwalifikacji do ćwierćfinału i ustalił wymiar kary dla Eintrachtu na 3:0 - opisywał z kolei jego występ włoski oddział Eurosportu, oceniając jego występ na "7". Wyższe noty otrzymali tylko Matteo Politano ("7,5") i Osimhen ("8").

To był także bardzo dobry występ reprezentanta Polski jeśli przeanalizujemy go pod kątem liczb. Zieliński miał 85% celności podań, wygrał 7 pojedynków, miał 4 kluczowe podania i dryblował z 75% skutecznością. Jego wkład w wygraną był więc niepodważalny.

Liga Mistrzów. Losowanie 1/4 finału już w piątek

Napoli po raz kolejny zaimponowało, po raz pierwszy w swojej historii awansując do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Włosi są przekonani, że na tym droga piłkarzy Luciano Spallettiego wcale się nie zakończy. - To może być jedynie początek długiej i owocnej podróży. A wszystko to bez względu na przeciwnika, z którym przyjdzie się zmierzyć, o czym przekonamy się już wkrótce - przewiduje Quotidiano Nazionale.