Zieliński już wracał, nagle bolesny cios. Włosi nie mają wątpliwości. Zauważyli cierpienie
Inter Mediolan w ostatnim czasie przeżywał bardzo udany okres, a Piotr Zieliński okazał się jednym z największych wygranych tego sezonu w ekipie "Nerazzurrich". Teraz jednak nadszedł bardzo bolesny cios w postaci porażki z Arsenalem w Lidze Mistrzów. Przegrana ta może okazać się dla Interu bardzo bolesna. Włosi zauważyli, że na tle angielskiego giganta polski pomocnik nie wyglądał już tak samo.
Piotr Zieliński rozegrał prawie cały mecz w hicie Ligi Mistrzów z Arsenalem, co w ostatnim czasie stało się normą.
W 11 ostatnich meczach Cristian Chivu aż 10 razy wystawiał Polaka w pierwszym składzie. Piotr Zieliński na dobre zagościł w wyjściowej jedenastce Interu Mediolan i w końcu złapał wysoką formę.
Nagle nadszedł jednak mecz z Arsenalem w Mediolanie. Spotkanie, które było bardzo ważne w kontekście ukłądu tabeli Ligi Mistrzów.
Inter Mediolan przegrał to spotkanie 1:3. Chociaż gra gospodarzy ogólnie nie wyglądała bardzo źle, rywal okazał się zdecydowanie za mocny i grał na bardzo dużej intensywności.
Piotr Zieliński "zamęczony" przez Arsenal. Polak cierpiał
Włoskie media w swoich ocenach zauważyły, że w drugiej połowie tempo narzucone przez Arsenal FC było już za szybkie dla Piotra Zielińskiego.
Jeszcze przed przerwą polski pomocnik "nadążał". Później jednak zdecydowanie stracił na intensywności i ostatecznie został zmieniony w 82. minucie przez Andy'ego Dioufa.
- Nie jest to ta sama wersja, którą widzieliśmy w lidze, ale radzi sobie nawet z gigantami z Arsenalu. W drugiej połowie ma większe trudności z utrzymaniem wysokiego tempa - ocenia portal fcinter1908.it. Ocenił on występ Polaka na "6". Lepiej od Nicolo Barelli, który otrzymał "5,5", ale słabiej od Petara Sucicia, najlepszego zawodnika Interu Mediolan tego wieczoru.
- Nieprawdopodobnie trudny mecz dla Polaka. Był mniej efektywny i efektowny niż w ostatnich spotkaniach. Pressing Arsenalu go zamęczył, Polak cierpiał - ocenia włoski Eurosport.
- Miał bardzo mały wpływ na grę Interu z powodu pressingu piłkarzy Arsenalu. Miał problemy z szybkością i intensywnością angielskiej ekipy - ocenia portal Leggo.it.
W Eurosporcie oraz w Leggo.it Piotr Zieliński otrzymał ocenę 5,5 - jedną z najsłabszych w drużynie.
Po tej porażce Inter Mediolan wypadł z czołowej "ósemki", która zapewnia grę w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jeśli w ostatniej kolejce Piotr Zieliński i spółka do niej nie wrócą, o udział będą musieli powalczyć w barażach.