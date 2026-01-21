Piotr Zieliński rozegrał prawie cały mecz w hicie Ligi Mistrzów z Arsenalem, co w ostatnim czasie stało się normą.

W 11 ostatnich meczach Cristian Chivu aż 10 razy wystawiał Polaka w pierwszym składzie. Piotr Zieliński na dobre zagościł w wyjściowej jedenastce Interu Mediolan i w końcu złapał wysoką formę.

Nagle nadszedł jednak mecz z Arsenalem w Mediolanie. Spotkanie, które było bardzo ważne w kontekście ukłądu tabeli Ligi Mistrzów.

Inter Mediolan przegrał to spotkanie 1:3. Chociaż gra gospodarzy ogólnie nie wyglądała bardzo źle, rywal okazał się zdecydowanie za mocny i grał na bardzo dużej intensywności.

Piotr Zieliński "zamęczony" przez Arsenal. Polak cierpiał

Włoskie media w swoich ocenach zauważyły, że w drugiej połowie tempo narzucone przez Arsenal FC było już za szybkie dla Piotra Zielińskiego.

Jeszcze przed przerwą polski pomocnik "nadążał". Później jednak zdecydowanie stracił na intensywności i ostatecznie został zmieniony w 82. minucie przez Andy'ego Dioufa.

- Nie jest to ta sama wersja, którą widzieliśmy w lidze, ale radzi sobie nawet z gigantami z Arsenalu. W drugiej połowie ma większe trudności z utrzymaniem wysokiego tempa - ocenia portal fcinter1908.it. Ocenił on występ Polaka na "6". Lepiej od Nicolo Barelli, który otrzymał "5,5", ale słabiej od Petara Sucicia, najlepszego zawodnika Interu Mediolan tego wieczoru.

- Nieprawdopodobnie trudny mecz dla Polaka. Był mniej efektywny i efektowny niż w ostatnich spotkaniach. Pressing Arsenalu go zamęczył, Polak cierpiał - ocenia włoski Eurosport.

- Miał bardzo mały wpływ na grę Interu z powodu pressingu piłkarzy Arsenalu. Miał problemy z szybkością i intensywnością angielskiej ekipy - ocenia portal Leggo.it.

W Eurosporcie oraz w Leggo.it Piotr Zieliński otrzymał ocenę 5,5 - jedną z najsłabszych w drużynie.

Po tej porażce Inter Mediolan wypadł z czołowej "ósemki", która zapewnia grę w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jeśli w ostatniej kolejce Piotr Zieliński i spółka do niej nie wrócą, o udział będą musieli powalczyć w barażach.

