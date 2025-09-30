Zieliński dostał szansę od trenera i stało się to. Kompletna dominacja w Lidze Mistrzów

Piotr Zieliński po tym, jak od połowy czerwca do połowy sierpnia zmagał się z kontuzją łydki, przez długi czas w bieżącym sezonie nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w wyjściowej jedenastce Interu Mediolan.

Co więcej ostatnie dwa ligowe mecze "Nerazzurrich" - z Sassuolo oraz Cagliari - przesiedział on w całości na ławce rezerwowych. To nie mogło napawać optymizmem przed potyczką IM w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga, ale nastąpił pewien zwrot akcji - trener Christian Chivu dał 30 września Polakowi szansę na występ w wyjściowej jedenastce.

Liga Mistrzów: Inter Mediolan ograł Slavię Praga. Marsz po wygraną zaczął się od kuriozalnego gola

Tym samym "Zielu" razem z resztą kolegów od pierwszego gwizdka ruszył do rywalizacji z "Czerwono-Białymi" - i trzeba przyznać, że bardzo prędko widowisko stało się w zasadzie jednostronne.

Klub z Italii od początku kontrolował boiskowe wydarzenia, mając przewagę w posiadaniu futbolówki i wykonywanych strzałach. W pierwszym kwadransie strzały na bramkę oddali m.in. Denzel Dumfries czy Marcus Thuram, ale ataki te były nieskuteczne.

Rezultat równo w 30. minucie otworzył w końcu Lautaro Martinez - i to w kuriozalnych okolicznościach. Zaczęło się od tego, że David Douder zagrał do własnego bramkarza, Jiriego Stanka, a ten chciał szybko oddać piłkę Davidovi Zimie, natomiast zrobił to tak nieumiejętnie, że argentyński napastnik z łatwością do niej dopadł i posłał ją do bramki.

Kolejny cios padł bardzo szybko, bo po czterech minutach - Francesco Acerbi napędził ofensywę, podał do Thurama, a ten przekazał futbolówkę do wpadającego na pełnym biegu w głąb pola karnego Dumfriesa, który z bliskiej odległości nie dał szans Stankowi.

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:0, a po zmianie stron Slavia wcale nie odmieniła swojej gry. Gospodarze byli bardzo blisko zdobycia kolejnego gola w 58. minucie - wówczas Petar Sucić "objechał" Oscara Dorley'a i Stanka, ale heroicznym wślizgiem popisał się Stepan Chaloupek, niwecząc strzał reprezentanta Chorwacji.

Co się odwlecze, to nie uciecze - w 65. minucie Martinez wywalczył sobie piłkę w środkowej strefie boiska, po czym zagrał do Zielińskiego - Polak przytomnie posłał długie podanie do Thurama, a ten ze spokojem poczekał na Alessandro Bastoniego, oddał mu futbolówkę, po czym Włoch dograł do wbiegającego pod bramkę Martineza. Było 3:0.

Zaraz potem Martinez, Thuram i Zieliński, w towarzystwie Yanna Bissecka, opuścili murawę. Po tym, jak panowie zasiedli na ławce, rezultat ostatecznie się nie zmienił - "Nerazzurri" zatriumfowali pewni nad przeciwnikami z Czech, dominując w zdecydowanej większości aspektów gry.

Liga Mistrzów: Przed Piotrem Zielińskim i reszta Interu jeszcze sporo ciekawych wyzwań

Inter Mediolan w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów spróbuje swych sił jeszcze z Royale Union Saint-Gilloise, Kajratem Ałmaty, Atletico Madryt, Liverpool F.C., Arsenalem oraz Borussią Dortmund. Nie pozostaje nic innego jak ściskać kciuki, że Piotr Zieliński również i w tych spotkaniach będzie miał swoje okazje do grania.

Piotr Zieliński Giuseppe Maffia AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu ANDREA DIODATO / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piotr Zieliński w barwach Interu Mediolan AFP