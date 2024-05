Zemsta najlepiej smakuje na zimno. BVB czekało z tą szpilką cztery lata

Liga Mistrzów znów nie dla PSG. Ogromna szansa przed Borussią Dortmund

Paris Saint-Germain może wygrywać tyle krajowych trofeów, ile się da, ale to i tak nigdy nie zaspokoi katarskich właścicieli klubu. Od ponad dekady ich głównym celem był triumf w Lidze Mistrzów. Gdyby, wydając tak horrendalne sumy pieniędzy, mieli martwić się o prymat we Francji, projekt nie miałby prawa bytu. Bieżący sezon był dla paryżan wyjątkowy. Zatrudnili kolejnego wielkiego trenera, który w przeszłości sięgał już po prestiżowe trofeum. Do tego latem przebudowali kadrę, żegnając się, między innymi, z Leo Messim czy Neymarem. W miarę upływu kolejnych tygodni stało się też jasne, iż jest to ostatnia kampania na Parc des Princes w wykonaniu Kyliana Mbappe. Kapitan reprezentacji Francji z pewnością marzył o pożegnaniu się z ojczyzną tak wyczekiwanym triumfem.