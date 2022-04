W 2013 roku wyszło na jaw, że ówczesna partnerka Kevina de Bruyne zdradziła go z jego przyjacielem i kolegą z reprezentacji - Thibautem Courtois. De Bruyne nie mógł znieść zdrady, a jego relacje z kolegą znacznie się pogorszyły. Pomocnik Manchesteru City opowiedział o zdradzie jego dziewczyny z swojej książce "Keep it Simply".

Lijnen zabrała głos i podzieliła się swoją wersją wydarzeń

Była dziewczyna 30-latka nie mogła przemilczeć faktu, że de Bruyne podzielił się tak prywatnymi wyznaniami w swojej publikacji. W 2014 roku wreszcie zabrała głos i wyznała, że to piłkarz jako pierwszy dopuścił się zdrady.

Latem 2012 roku Kevin zdradził mi, że miał romans z moją dawną przyjaciółką. Dałam mu wtedy wybór - ona albo ja. Byłam gotowa dać mu drugą szansę, ale nasz związek już nigdy nie był taki, jak przedtem - opowiedziała w rozmowie ze "Story Magazine".

Caroline Lijnen przyznała się też do romansu z Courtois. Stwierdziła, że chciała odpłacić się byłemu partnerowi.

Tamtego wieczoru Thibaut zaoferował mi coś, czego nigdy nie dostałam od Kevina w trakcie naszego trzyletniego związku. Mogłam z nim porozmawiać na każdy temat, przygotował mi nawet kolację. Kevin nigdy czegoś takiego dla mnie nie zrobił. Zdradził mnie i pomyślałam 'dlaczego nie powinnam mu się za to odpłacić?' - wyznała.

Piłkarze zakopali topór wojenny

Choć zdrada byłej dziewczyny z najlepszym przyjacielem zabolała de Bruyne, postanowił wybaczyć byłemu koledze. Mężczyźni nie chcieli odbudowywać ich przyjaźni, oboje jednak szybko zapomnieli o konflikcie i ułożyli sobie życie u boku nowych partnerek. De Bruyne w 2017 roku poślubił Michele Lacroix, para doczekała się nawet trojga dzieci. Thibaut Courtois spotyka się obecnie z modelką Mishel Gerzig, wychowują razem córkę Adrianę i syna Nicolasa.

Kariery Belgów również nabrały tempa. Courtois jest obecnie bramkarzem Realu Madryt, de Bruyne natomiast występuje w barwach Manchesteru City. 26 kwietnia panowie wyjdą na murawę w meczu Ligi Mistrzów na Etihad Stadium, gdzie ich kluby powalczą o finał. Mecz rozpocznie się o godz. 21.

