Już 1 października, w ramach 2. kolejki fazy ligowej Champions League, FC Barcelona zmierzy się u siebie z Paris Saint-Germain. Będzie to jeden z największych hitów klubowej piłki nożnej w pierwszej połowie sezonu na arenie międzynarodowej.

W ostatnich dniach FC Barcelona otrzymała bardzo złą wiadomość o kontuzji Alejandro Balde. Hiszpański prawy obrońca wypadł z gry na około 3 tygodnie, więc możliwe, że będzie dyspozycyjny na spotkanie z Paris Saint-Germain. Chyba że jego nieobecność znowu się przedłuży - jak to miało miejsce w końcówce minionego sezonu.

PSG potężnie osłabione. A mecz z FC Barcelona zbliża się wielkimi krokami

Prawdopodobnie jeszcze większe problemy kadrowe przed tym meczem spotkały drużynę z Paryża. Podczas zgrupowania reprezentacji Francji urazów nabawiły się bowiem dwie gwiazdy PSG.

Pierwszą z nich jest Desire Doue. Jego przerwa ma jednak potrwać tylko około 3-4 tygodni, co oznacza, że jego występ przeciwko FC Barcelona 1 października nie jest wykluczony.

Drugą zaś jest Ousmane Dembele. Tutaj sytuacja wygląda już o wiele gorzej. Fabrice Hawkins z RMC Sport informuje, że największa gwiazda Paris Saint-Germain z powodu kontuzji mięśniowej wypadła z gry na 6 tygodni. To oznacza, że Francuz nie zagra przeciwko swojej byłej drużynie.

Robert Lewandowski i Ousmane Dembele najprawdopodobniej nie będą mieli więc okazji spotkać się ponownie na boisku - tym razem po przeciwnej stronie barykady. Zawodnicy ci w przeszłości wygrali dla Barcelony mistrzostwo i superpuchar Hiszpanii. Kiedy sezon później mierzyli się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w dwumeczu lepsze okazało się PSG. Teraz polski napastnik będzie miał okazję wziąć rewanż. Z Dembele spotka się jednak co najwyżej za kulisami tego spotkania, bo na boisku Francuza zabraknie.

Jak zostało wspomniane wyżej, mecz FC Barcelona - Paris Saint-Germain zostanie rozegrany w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów. W pierwszej Robert Lewandowski i spółka zmierzą się na wyjeździe z Newcastle United. PSG natomiast podejmie Atalantę Bergamo.

Ousmane Dembele przebywa już na testach medycznych w Paryżu AFP

Ousmane Dembele Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Ousmane Dembele strzelił w meczu z Barceloną gola na 1:1 HERVIO Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP AFP

