Zbigniew Boniek miał obawy, teraz otwarcie o rewolucji w piłce. "Tak będzie zawsze"

We wtorek wystartował nowy format Ligi Mistrzów, który znacznie odbiega od tego, co poznaliśmy na przestrzeni minionych lat. Póki co rozegrano zaledwie sześć spotkań, ale obserwatorzy mogli już wyciągnąć pierwsze wnioski. Ze swoją opinią nie zwlekał choćby były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zbigniew Boniek. Chociaż 68-latek zwykle nie gryzie się w język, tym razem podzielił się pozytywnymi słowami.