"Wojskowi" mają za sobą wyczerpujące 90 minut walki w Chorwacji, a w perspektywie - rewanż na własnym terenie. Stawką jest udział w finałowej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, toteż nic dziwnego, że Michniewicz chciałby, aby jego podopieczni mogli oszczędzić siły.

- Chcieliśmy przełożyć mecz z Zagłębiem Lubin, staraliśmy się to zrobić, ale niestety odpowiedź z Ekstraklasy była odmowna - mówił trener po meczu z Dinamem dodając, że przeciwko "Miedziowym" z pewnością nie zagra wobec tego żaden z piłkarzy, którzy wystąpili w środę.

Reklama

Głos za pośrednictwem Twittera błyskawicznie zabrał Boniek, którego zdaniem spotkanie, planowane na sobotę (godz. 20:00) powinno odbyć się w innym terminie. - Oczywiście, ze ESA powinna przełożyć mecz Legii. To sprawa bardzo ważna dla naszej polskiej piłki - napisał, w kolejnych słowach krytykując szefa Ekstraklasy, Marcina Animuckiego.



- Kolega Animucki tego nie rozumie? A może za dużo myśli o tym jak załapać się do Zarządu PZPN zamiast koncentrować się na tym za co mu płacą... Jutro zmieni zdanie jak znam życie... - dodał.



Michniewicz sugerował, że mecz mógłby się odbyć w grudniu.



TC