Zbigniew Boniek: Bayern Monachium nie potrafi żartować

Liga Mistrzów

FC Barcelona w środowy wieczór walczyć będzie o to, by awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Los drużyny nie zależy jednak wyłącznie od jej występu przeciwko Bayernowi Monachium, co najlepiej pokazuje skalę kryzysu, w jaki wpadła. Aktualne położenie "Dumy Katalonii" skomentował na antenie Polsatu Sport Zbigniew Boniek.

Zdjęcie Zbigniew Boniek / Tomasz Jedrzejowski/REPORTER / East News