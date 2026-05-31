Arsenal był bardzo blisko, a zarazem i bardzo daleko od historycznego, premierowego w swojej historii triumfu w Lidze Mistrzów, bo choć to "Kanonierzy" otwarli wynik spotkania w jego 6. minucie, ostatecznie przegrali po serii rzutów karnych.

Mogłoby do niej jednak nie dojść, gdyby już w trakcie dogrywki sędzia Daniel Siebert zdecydował się odgwizdać rzut karny po potencjalnym faulu Nuno Mendesa na Nonim Madueke.

Gwizdek niemieckiego arbitra jednak milczał, na co wściekał się zarówno Declan Rice, jak i trener Mikel Arteta. Obaj zresztą zostali za swoje protesty ukarani żółtymi kartkami.

Kontrowersja w finale Ligi Mistrzów. Mikel Arteta zabrał głos

Hiszpański szkoleniowiec został zapytany o całą sytuację już po zakończeniu spotkania. I nawet wówczas nie zmienił swojej optyki. Ba, poparł ją nawet długą, 72-godzinną analizą. A zrobił to, zestawiając wspomnianą kontrowersję z "jedenastką" odgwizdaną na korzyść PSG.

- Cóż, to były porównywalne sytuacje. Oglądałem wszystkie karne z tych rozgrywek przez ostatnie 72 godziny, by zrozumieć, co jest rzutem karnym, a co nie jest. I to spokojnie mogło być odgwizdane jako rzut karny - stwierdził Mikel Arteta.

Hiszpan opisał także, co czuje trener po przegranym w takich okolicznościach finale Ligi Mistrzów.

Ból. Byliśmy tak blisko, o kilka rzutów karnych od największego sukcesu w klubowych rozgrywkach

I dodał: - Rozegraliśmy kapitalne rozgrywki. Nie przegraliśmy żadnego meczu. Ale rzeczywistość jest taka, że gdy coś miało iść po naszej myśli, było inaczej. Zwłaszcza w "szesnastce" - przy rzucie karnym, który został odgwizdany na niekorzyść Mosquery i przy braku "jedenastki" na Madueke, a także przy serii rzutów karnych. Te momenty nie potoczyły się na naszą korzyść.

Z Puskas Areny w Budapeszcie - Tomasz Brożek

Mikel Arteta AFP





Euforia Kibiców. Arsenal otworzył wyniku finału Ligi Mistrzów. WIDEO LIDIA PEDRO / AFPTV / AFP AFP