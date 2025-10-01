Zawrzało po meczu Bayernu w Lidze Mistrzów, nerwy puściły. Wszystko się nagrało

Jak na razie Bayern Monachium notuje perfekcyjny start nowego sezonu. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany'ego do tej pory wygrała każde spotkanie. W ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów "Bawarczycy" udali się do cypryjskiego Pafos.

Goście byli zdecydowanymi faworytami. I udowadniali to od pierwszej minuty. Bayern na każdej płaszczyźnie był lepszy od rywala z Cypru. Przy okazji niemiecki klub wyśrubował imponujący bilans przeciwko zespołom z tego kraju. "Bilans wynosił 6-0 w meczach i 31:2 w bramkach dla "Die Roten". Po starciu w 2. kolejce Ligi Mistrzów 2025/2026 i wygranej 5:1, licznik bramek wskazuje już 36:3 na korzyść niemieckiej ekipy" - wyliczył Łukasz Olszewski z naszej redakcji.

Neuer usłyszał pytanie. I nie wytrzymał. Tak odpowiedział dziennikarzowi

Bramki dla Bayernu zdobywali Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Michael Olise i Harry Kane, który dwukrotnie trafił do siatki. Na jednego gola było stać ekipę Pafos. W 45. minucie cudownym uderzeniem z dystansu, z ponad dwudziestu metrów, popisał się Mislav Orsić.

Manuel Neuer tylko odprowadził wzrokiem piłkę, która nabrała dziwacznej trajektorii lotu i na koniec wylądowała w siatce. Trzeba przyznać, że trafienie Chorwata było naprawdę okazałe.

Po zakończeniu meczu piłkarze z Monachium udali się na spotkanie z dziennikarzami. Jeden z nich wprost zapytał bramkarza gości, "czy uderzenie zawodnika rywali było nie do obrony?". - Tak - odpowiedział krótko Neuer. Ale na tym się nie skończyło.

Reporter od razu dopytał, czy reakcja golkipera nie była spóźniona, co wyraźnie zirytowało legendę Bayernu. - Byłeś bramkarzem? - zapytał ostentacyjnie. - Nie - odparł dziennikarz. - Szkoda. Piłka najpierw leciała prosto, a potem zmieniła trajektorię. Leciała w moim kierunku, ale dopiero stosunkowo późno widać, że zmieniła trajektorię w prawo. Gdybyś grał w piłkę, wiedziałbyś, o czym mówię. To jest odpowiedź na twoje pytanie - skwitował oschle 39-latek.

Po wygranej 5:1 Bayern Monachium obecnie jest liderem w tabeli Ligi Mistrzów (6 pkt, bilans 8:2). Kolejnym rywalem mistrzów Niemiec w tych rozgrywkach będzie belgijski Club Brugge.

Harry Kane świętujący gola strzelonego dla Bayernu Monachium Andy Buchanan / AFP AFP

Bayern Monachium, Harry Kane, Michael Olise Lynne Sladky/Associated Press/East News East News

Piłkarze Bayernu Monachium. Aleksandar Pavlović pierwszy z lewej. FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP AFP