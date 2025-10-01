Zawrzało po meczu Bayernu w Lidze Mistrzów, nerwy puściły. Wszystko się nagrało
To był pogrom. W drugiej kolejce Ligi Mistrzów Bayern Monachium rozbił na wyjeździe cypryjskie Pafos FC aż 5:1. Do siatki trafiali m.in. Harry Kane, Nicolas Jackson czy Mislav Orsić, który był autorem honorowego trafienia dla gospodarzy. Czy przy uderzeniu Chorwata Manuel Neuer mógł zachować się lepiej? To pytanie niemieckiemu bramkarzowi zadał jeden z dziennikarzy. Odpowiedź zawodnika Bayernu nie należała do najprzyjemniejszych.
Jak na razie Bayern Monachium notuje perfekcyjny start nowego sezonu. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany'ego do tej pory wygrała każde spotkanie. W ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów "Bawarczycy" udali się do cypryjskiego Pafos.
Goście byli zdecydowanymi faworytami. I udowadniali to od pierwszej minuty. Bayern na każdej płaszczyźnie był lepszy od rywala z Cypru. Przy okazji niemiecki klub wyśrubował imponujący bilans przeciwko zespołom z tego kraju. "Bilans wynosił 6-0 w meczach i 31:2 w bramkach dla "Die Roten". Po starciu w 2. kolejce Ligi Mistrzów 2025/2026 i wygranej 5:1, licznik bramek wskazuje już 36:3 na korzyść niemieckiej ekipy" - wyliczył Łukasz Olszewski z naszej redakcji.
Neuer usłyszał pytanie. I nie wytrzymał. Tak odpowiedział dziennikarzowi
Bramki dla Bayernu zdobywali Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson, Michael Olise i Harry Kane, który dwukrotnie trafił do siatki. Na jednego gola było stać ekipę Pafos. W 45. minucie cudownym uderzeniem z dystansu, z ponad dwudziestu metrów, popisał się Mislav Orsić.
Manuel Neuer tylko odprowadził wzrokiem piłkę, która nabrała dziwacznej trajektorii lotu i na koniec wylądowała w siatce. Trzeba przyznać, że trafienie Chorwata było naprawdę okazałe.
Po zakończeniu meczu piłkarze z Monachium udali się na spotkanie z dziennikarzami. Jeden z nich wprost zapytał bramkarza gości, "czy uderzenie zawodnika rywali było nie do obrony?". - Tak - odpowiedział krótko Neuer. Ale na tym się nie skończyło.
Reporter od razu dopytał, czy reakcja golkipera nie była spóźniona, co wyraźnie zirytowało legendę Bayernu. - Byłeś bramkarzem? - zapytał ostentacyjnie. - Nie - odparł dziennikarz. - Szkoda. Piłka najpierw leciała prosto, a potem zmieniła trajektorię. Leciała w moim kierunku, ale dopiero stosunkowo późno widać, że zmieniła trajektorię w prawo. Gdybyś grał w piłkę, wiedziałbyś, o czym mówię. To jest odpowiedź na twoje pytanie - skwitował oschle 39-latek.
Po wygranej 5:1 Bayern Monachium obecnie jest liderem w tabeli Ligi Mistrzów (6 pkt, bilans 8:2). Kolejnym rywalem mistrzów Niemiec w tych rozgrywkach będzie belgijski Club Brugge.