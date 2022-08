Zatruta Liga Mistrzów Barcelony. 40 proc wieszczy porażkę Lewandowskiego

"Zatruta Liga Mistrzów dla Barcelony" - napisała madrycka "Marca" po losowaniu grup tegorocznej edycji. Chodzi o aspekt sportowy, ale i finansowy. Wpływy z Ligi Mistrzów to ważna część w budżetach wielkich klubów. W ubiegłym sezonie za zwycięstwo w fazie grupowej, UEFA płaciła 2,8 mln euro. Za punkt 930 tys. euro. Awans do 1/8 finału warty był 9,6 mln euro, do ćwierćfinału 10,6 mln, do półfinału 12,5 mln.

Barcelona chce odzyskać pozycję w Europie, ale i kasę za sukces w Lidze Mistrzów

Zadłużony klub z Katalonii, który 12 miesięcy temu pierwszy raz od 21 lat przepadł w fazie grupowej Champions League, stracił prestiż i duże pieniądze. Słynne "dźwignie" finansowe, które musiał uruchomić latem prezes Joan Laporta, sprzedając aktywa klubu, pokryły dziurę w budżecie.

Reklama

153 mln euro wydano na wzmocnienie drużyny, sprowadzając Roberta Lewandowskiego, Raphinhę, Julesa Kounde, Francka Kessiego, Andreasa Christensena. Wszystko po to, by odzyskać pozycję w Europie. Odbudować Barcelonę na tyle, by mogła rywalizować z najlepszymi w Lidze Mistrzów.

Liga Mistrzów. 40 procent nie wierzy w awans Barcelony

Tymczasem w losowaniu drużyna Xaviego Hernandeza trafiła do grypy śmierci. Z Bayernem Monachium, który w trzech ostatnich meczach zawsze wygrywał z Barceloną (2-8, 0-3, 0-3). Drugim bardzo silnym rywalem jest Inter Mediolan z parą napastników Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Teoretycznie o awans do 1/8 finału będzie Barcelonie trudniej niż przed rokiem. Tyle, że teraz ma mocniejszą drużynę.

W internetowej ankiecie dziennika "Marca" aż 40 proc głosujących uważa, że Barca znów przepadnie w fazie grupowej. Byłaby to dla niej katastrofa sportowa i finansowa. Ale 22 proc głosujących wierzy, że zespół z Lewandowskim wygra grupę, 38 proc uważa, że zajmie drugą pozycję.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Janusz: Zaczyna się coś wielkiego. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

ZOBACZ TEŻ:

Prezes Bayernu kpi z Barcelony? Lewandowski zwróci mu uśmiech

Nagelsmann wbija Barcelonie szpilkę po losowaniu Ligi Mistrzów