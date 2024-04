Zaskoczenie w składzie Barcelony, Xavi znów zamieszał. Co z Lewandowskim?

Kibice Barcelony jeszcze kilka tygodni temu w większości nie mieli dość odwagi, by otwarcie i z pewnością opowiadać o szansach w Lidze Mistrzów. Sytuacja wokół mistrza Hiszpanii uległa drastycznej zmianie i obecnie znów wskazuje się go jako jednego z głównych faworytów do triumfu w rozgrywkach. Naturalnie pierwszeństwo w tych predykcjach należy do Realu Madryt i Manchesteru City.