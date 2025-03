Zaskoczenie w Dortmundzie. Borussia pod ścianą, komplikuje się sprawa awansu

Chorwatowi wyszło to całkiem nieźle, dzięki czemu zeszłoroczni finaliści zmagań stanęli przed szansą na awans do ćwierćfinału. LOSC Lille może na papierze nie stanowiło trudnej przeszkody, lecz siódme miejsce w fazie zasadniczej nie wzięło się z niczego. "Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry mecz. Nie jesteśmy faworytami, ale nie wywieramy na sobie presji. Podchodzimy do tego spotkania z chęcią zwycięstwa i chęcią walki. Przecież piłka nożna pozostaje piłką nożną. Wszystko jest możliwe. Najważniejsze jest to, żeby po tym meczu niczego nie żałować" - zapowiadał zmotywowany Jonathan David na łamach oficjalnej strony klubowej.