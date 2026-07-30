Lech Poznań w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów rywalizował z Aarhus. Mistrzowie Polski wygrali w pierwszym meczu na wyjeździe aż 4:1 i wydawało się, że tylko kataklizm odbierze im awans do kolejnego etapu. I ten kataklizm wydarzył się na Enea Stadionie w Poznaniu. Podopieczni Nielsa Frederiksena po 90 minutach przegrywali 0:3, a po dogrywce 1:4. To sprawiło, że o losach awansu decydowała seria rzutów karnych. Lepiej jedenastki wykonywali piłkarze mistrza Danii i to oni mogli cieszyć się z awansu do kolejnej rundy.

Porażka Lecha została nazwana przez kibiców, dziennikarzy i ekspertów kompromitacją. Znany statystyk Wojciech Frączek w swoich mediach społecznościowych poinformował, że żadnemu polskiemu klubowi nie "udało się" to, czego dokonał Lech. "Jeszcze nigdy polski klub wygrywając na wyjeździe w europejskich pucharach pierwszy mecz różnicą 3 lub więcej bramek (19 takich przypadków) nie odpadł z rozgrywek" - napisał na portalu X.com.

Boniek zaskoczył po porażce Lecha. "Nie rozumiem tego płaczu"

Kilka godzin po meczu głos zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej znany jest ze swoich ostrych i ironicznych komentarzy w mediach społecznościowych. Nie inaczej było i tym razem.

W piłce się wygrywa i przegrywa. Nie rozumiem tego ogólnego płaczu. Lech Poznań nie jest gotowy na CL (Champions League - dop. red.). W fazie ligowej byłoby żałośnie, a tak będziemy mieli lepszą rozrywkę

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Lech swojego europejskiego szczęścia szukać będzie w eliminacjach Ligi Europy. W 3. rundzie zmierzy się KI Klaksvik. Pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w czwartek (6 sierpnia) w stolicy Wielkopolski. Rewanż odbędzie się tydzień później na Wyspach Owczych.

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Andrzej Iwańczuk East News

Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów Jakub Kaczmarczyk PAP





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