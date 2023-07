We wtorkowy wieczór Raków Częstochowa pokonał Florę Tallin 3:0 i zapewnił sobie awans do II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W stolicy Estonii piłkarze Dawida Szwargi dominowali od pierwszej do ostatniej minuty, nie wykorzystując jednocześnie kilku świetnych okazji. Najważniejszy jest jednak awans, który nie tylko gwarantuje możliwość dalszej walki o grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, ale także występ w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

- Flora miała swoje momenty, ale nasza drużyna zagrała na bardzo dobrym poziomie. I tak naprawdę spotkanie powinniśmy byli zamknąć w pierwszej połowie, strzelając minimum dwie bramki - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec polskiego zespołu.

Trener Rakowa Częstochowa Dawid Szwarga zadowolony z meczu

Po meczu z Florą Szwarga, dla którego było to dopiero trzecie spotkanie na stanowisku pierwszego trenera Rakowa, nie ukrywał zadowolenia z wyniku i postawy swoich piłkarzy.

- Kluczowa dzisiaj była dyspozycja zespołu, jeśli chodzi o działania w trzeciej tercji boiska. To nie działało dobrze w Częstochowie, mam na myśli nie ostatnie, a przedostatnie podanie. Dzisiaj w trzeciej tercji potrafiliśmy zagrać do skrzydłowego albo zmienić coś w centrum, co dawało nam dodatkowe możliwości. Uważam, że bardzo dobrze realizowaliśmy plan na ten mecz. Flora miała oczywiście swoje momenty, trudno, żeby było inaczej, ale nasza drużyna zagrała na bardzo dobrym poziomie. I tak naprawdę to spotkanie powinniśmy byli zamknąć już w pierwszej połowie, strzelając minimum dwie bramki - powiedział Szwarga.

I dodał: "Awansowaliśmy do kolejnej rundy i teraz możemy spokojnie przygotowywać się do meczu z Jagiellonią Białystok. Oczywiście, że cieszy mnie to zwycięstwo, ale moje myśli związane są już z regeneracją, analizą tego meczu, przygotowaniu się do kolejnego spotkania, z Jagiellonią".

Skuteczność do poprawy

Jeśli w dwumeczu z Florą coś szwankowało, to z pewnością była to skuteczność. Tylko we wtorek mistrzowie Polski oddali łącznie 14 strzałów - w tym aż dziesięć w światło bramki. Dodatkowo Ben Lederman trafił w słupek, a Łukasz Zwoliński - w poprzeczkę. Jeśli Raków chce więc rywalizować z lepszymi ekipami, musi popracować nad wykorzystywaniem okazji.

Każda bramka nas cieszy. Dziś sytuacje mieli nie tylko napastnicy, ale także "dziesiątki". Nie postrzegałbym więc tego w takich kategoriach, że ktoś się przełamał. Jesteśmy dopiero na etapie trzeciego meczu w tym sezonu. I przed pierwszą kolejną Ekstraklasy. Cieszymy się więc, że Łukasz strzelił bramki, bo to mu pomoże szybciej zaadoptować się w drużynie ~ przyznał trener.

Raków kupi napastnika?

Szkoleniowca Rakowa zapytaliśmy także o transfer napastnika, na którego czekają częstochowscy kibice. Czy będzie nim Ion Nicolaescu, snajper Beitaru Jerozolima, który niedawno stał się katem reprezentacji Polski, strzelając jej dwie bramki w Kiszyniowie?

- W Rakowie na listach jest bardzo wielu zawodników, nie będę rzucał konkretnych liczb. Ale byłoby to nieprofesjonalne i nie w porządku do dwóch "dziewiątek", które dzisiaj zagrały, abym na konferencji wypowiadał się o graczu, który na tą chwilę jest daleko od klubu - powiedział szkoleniowiec. Gdy dopytaliśmy go, czy napastnik jest jedną z dwóch pozycji, którą Raków chce wzmocnić jeszcze w tym oknie transferowym, dość niespodziewanie powiedział, że nie.

Z Tallina Sebastian Staszewski, Interia Sport

