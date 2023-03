Liga Mistrzów. Pep Guardiola zaskoczył po meczu. Rozczarowała go... Julia Roberts

- Jestem porażką w Lidze Mistrzów. Nawet jeśli wygram te rozgrywki trzy razy z rzędu, nic to nie zmieni. W moim życiu mam trzech idoli. To: Michael Jordan, Tiger Woods oraz Julia Roberts - zaczął w zaskakujący sposób swój pomeczowy wywód Pep Guardiola. - Julia Roberts kilka lat temu przyjechała do Manchesteru. Nie było to w latach 90., a za czasów Sir Alexa Fergusona, kiedy Manchester United seryjnie zdobywał trofea. Przybyła w czasie, gdy to my byliśmy lepsi od United - kontynuował trener Manchesteru City.