Zaskakujące doniesienia ws. Ligi Mistrzów. Przeniesie się na inny kontynent?

Oprac.: Jakub Kędzior Liga Mistrzów

Liga Mistrzów to jedne z najbardziej popularnych i najbardziej skomercjalizowanych rozgrywek piłkarskim na Starym Kontynencie. I maszynka do zarabiania pieniędzy dla klubów, ale i dla UEFA. Jak donoszą hiszpańskie media, pojawił się pomysł, by zarobić na nich jeszcze więcej i zorganizować finał... na innym kontynencie.

